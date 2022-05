BVB und Barça im Wettstreit um Fenerbahce-Wunderkind Arda Güler

Durch überragende Kurzeinsätze für Fenerbahce hat sich Arda Güler in den letzten Wochen in den Vordergrund gedrängt. Borussia Dortmund und der FC Barcelona wollen das türkische Juwel verpflichten.

Borussia Dortmund und der FC Barcelona liefern sich offenbar ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Arda Güler. Der Sport zufolge hat der BVB momentan die Nase vorne und gute Chancen, sich das türkische Toptalent zu sichern. Barça sei aber weiterhin im Rennen und habe sehr gute Güler-Rezensionen erhalten.

Der 17-Jährige hat sich in den letzten Erfolgswochen seines Klubs Fenerbahce in den Fokus gespielt. In den sieben Spielen, welche die Istanbuler am Stück gewonnen haben, kommt Güler auf drei Tore und zwei Vorlagen.

Dem türkischen Nachwuchsnationalspieler scheinen in diesem Sommer viele Türen offen zu stehen. Güler unterschrieb erst im März einen bis 2025 datierten Vertrag, länger konnte ihn Fenerbahce aufgrund des internationalen Reglements nicht binden.