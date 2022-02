Real Madrid : BVB und Co.: Fünf Klubs wollen Luka Jovic Ausweg bieten

Mehr Statistiken braucht es eigentlich nicht, um deutlich zu machen, dass Luka Jovic bei Real Madrid auch bei seinem neuesten Anlauf bei Real Madrid keine Rolle spielt. In für den Serben 22 Möglichkeiten, in denen er in der LaLiga-Startelf hätte stehen können, setzte Trainer Carlo Ancelotti kein einziges Mal auf Jovic.

Lediglich 49 Einsätze in allen Wettbewerben sind in Jovics Real-Datenbank festgehalten. In der Rückrunde der vorhergehenden Saison war der 24-Jährige an Eintracht Frankfurt verliehen, wo einst sein Stern aufging. Doch auch am Stadtwald konnte der serbische Nationalspieler nicht mehr an seine Leistungen aus früheren Tagen anknüpfen.