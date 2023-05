BVB und Eintracht Frankfurt im Duell um Abwehrjuwel

El Chadaille Bitshiabu ist der klangvolle Name, der mit dem BVB und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wird. PSG streckt sich momentan, um sein Toptalent zu halten.

Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sind offenbar an El Chadaille Bitshiabu interessiert. Darüber berichtet die französische Sporttageszeitung L'Equipe. Im Nachwuchs von Paris Saint-Germain gehört der 17-Jährige zu den Spielern, in denen das größte Potenzial schlummert.

Bitshiabu ist als sehr physischer Spieler zu charakterisieren, der vielseitig einsetzbar ist. Der französische Juniorennationalspieler kann in der Abwehrzentrale, hinten links sowie als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden.

Trotz seiner Polyvalenz ist es Bitshiabu in dieser Saison nicht gelungen, aus der personell knapp besetzten Profi-Innenverteidigung Kapital zu schlagen. Für den Youngster sind zehn Einsätze in der Meisterschaft und einer in der Champions League dokumentiert.

PSG soll sich unterdessen sehr darum bemühen, die nur noch bis 2024 datierte Zusammenarbeit zu verlängern. Da sich Bitshiabu inzwischen aber von Starberater Jorge Mendes vertreten lässt, wird nicht davon ausgegangen, dass er Interesse an einer Zukunft an der Seine hat.

Verwendete Quellen

L'Equipe