BVB und Eintracht Frankfurt ohne Chance? Toptorjäger will lieber für Real Madrid spielen

Santiago Gimenez verzückt den europäischen Fußball. Der BVB und Eintracht Frankfurt sollen den Topstürmer gelistet haben, der als nächste Station offensichtlich am liebsten aber Real Madrid in seinen Lebenslauf schreiben möchte. Ob es sich dabei eher um einen geschickten Schachzug handelt, werden die kommenden Monate zeigen.

Santiago Gimenez befeuert die Transfergerüchte um seine Person. Feyenoord Rotterdam gastierte am Mittwoch in der Gruppenphase der Champions League bei Atletico Madrid. Das spanische El Chiringuito de Jugones fing Gimenez beim leichten Anschwitzen in Madrid ab.

Statt BVB oder Eintracht Frankfurt: Santiago Gimenez will für Real Madrid spielen

"Ich würde mich freuen, für Real Madrid zu spielen", antwortete der 22-Jährige auf die Frage, für den spanischen Rekordmeister spielen möchte. Gimenez hatte dann noch Zeit für eine kleine Sightseeingtour, die Partie gegen Atletico wenig später verpasste er aufgrund einer Rotsperre.

Gimenez hatte sogar noch einen Brandbeschleuniger. In einer Story auf seinem Instagram-Profil lud er ein Foto hoch, auf dem die Real-Heimspielstätte, das Bernabeu, zu sehen war. Ein geschickter Marketingschachzug des 20-fachen mexikanischen Nationalspielers.