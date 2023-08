BVB und RB Leipzig battlen sich um niederländisches Toptalent

Auf der Suche nach neuen Toptalenten für die hauseigenen Akademien kommen sich offenbar der BVB und Ligakonkurrent RB Leipzig in die Quere.

Im Nachwuchs der PSV Eindhoven tummeln sich unzählige Talente, denen eine große Zukunft im professionellen Fußball vorhergesagt wird. Eines davon ist Benjamin Khaderi, der laut DM SPORT bei Borussia Dortmund und RB Leipzig gefragt ist.

BVB und RB Leipzig an Benjamin Khaderi dran

Die beiden Bundesligisten würden sogar auf einen Transfer drängen, heißt es dort. Ob sich Khaderi von dem nächsten Schritt in seiner Karriere überzeugen lässt, bleibt abzuwarten. Denn der 16-Jährige fühlt sich in Eindhoven ausgesprochen wohl.

Holt der BVB einen Nachwuchsnationalspieler?

Khaderi ist im PSV-Nachwuchs in diesem Sommer eine Kategorie aufgestiegen, kommt nun für das U18-Team zum Einsatz. Khaderi ist ständiger Auswahlspieler der niederländischen U16-Mannschaft und verfügt über marokkanische Wurzeln.

In den Niederlanden gilt Khaderi als großes Talent, das sich auf dem Platz am besten in der Schaltzentrale entfalten kann. Dort übernimmt er sowohl defensive als auch offensive Aufgaben.

