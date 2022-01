Borussia Dortmund : BVB, United und Atletico lassen Luis Diaz beobachten

Dem Bericht zufolge waren Scouts von Borussia Dortmund, Manchester United und Atletico Madrid vor wenigen Tagen im Estadio do Dragao, um Diaz zu beobachten. Und was die Späher zu sehen bekamen, dürfte ihnen durchaus imponiert haben. Beim 3:1-Sieg gegen Famalicao war Diaz mit einem Tor einmal mehr einer der Besten.

An der Algarveküste haben sie schon lange darauf gewartet, bis die ersten Meldungen hochkommen, in denen Luis Diaz mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Die Sportzeitung O Jogo geht nun diesen Weg.

Durch seine überragende Quote von 14 Toren und fünf Vorlagen in 18 Meisterschaftsspielen hat Diaz enormen Anteil daran, dass der FC Porto in dieser Saison noch ungeschlagen (17 Siege, 2 Remis) ist und die Tabelle in Portugals Fußballeliteliga mit sechs Punkten Vorsprung auf den Zweiten Sporting Lissabon anführt.