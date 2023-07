BVB-Verlängerung: Edin Terzic spricht über Emre Can

Emre Can ist beim BVB ein gefragter Mann - Foto: / Getty Images

Der BVB soll unmittelbar davorstehen, den Vertrag mit Emre Can zu verlängern. Die Worte von Trainer Edin Terzic lassen keinen anderen Schluss zu.

Edin Terzic hält sehr große Stücke auf Emre Can, was noch mal verdeutlicht, dass die Gerüchte, der Mittelfeldspieler stehe vor der Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund, ihre Daseinsberechtigung haben.

Emre Can beim BVB "eine richtige Rolle erarbeitet"

"Ich finde, er hat sich nicht nur bei uns, sondern besonders auch in der Nationalmannschaft über die letzten Monate eine richtig wichtige Rolle erarbeitet", sagte BVB-Trainer Terzic nach dem schmeichelhaften 3:2-Testspielsieg über Rot-Weiß Oberhausen. "Und daran werden wir ihn messen."

Dass Can fit aus der Sommerpause gekommen ist, hatte seit seinem Winterwechsel vor dreieinhalb Jahren Seltenheit. In der Vorsaison hatte der 29-jährige DFB-Auswahlspieler immer wieder Teile der Vorbereitung verpasst. Can hinterlässt nun einen sehr guten Eindruck.