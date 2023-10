BVB-Verlängerung mit Gregor Kobel: Das wichtigste Detail ist durchgesickert

Band sich langfristig an den BVB: Gregor Kobel - Foto: / Getty Images

Gregor Kobel verlängerte in der Vorwoche seinen Vertrag beim BVB langfristig. Sorgen um einen vorzeitigen Ausstieg muss sich in Dortmund offenbar niemand machen.

Eine solche hatte sich zuvor letztmals Erling Haaland implementieren lassen, den der BVB vor rund einem Jahr schließlich für die festgeschriebene Ablöse von 60 Millionen Euro an Manchester City verloren hatte.

Das wichtigste Detail an der Vertragserweiterung ist inzwischen ebenfalls an die Oberfläche gedrungen. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, enthält das neue und bis 2028 datierte Arbeitspapier keine Ausstiegsklausel.

Rückhalt, Leistungsträger, Vizekapitän: Mit dieser Überschrift war einer der Begleitartikel versehen worden, die von Borussia Dortmund zur Verlängerung von Gregor Kobel verfasst wurden. Der 25-Jährige setzte erst in der vorigen Woche seine Unterschrift .

Gregor Kobel jetzt einer der BVB-Topverdiener

Nach der Verlängerung stieg Kobel zudem zu den Dortmunder Topverdienern auf. Angeblich liegt sein Brutto-Jahresgehalt nun bei neun Millionen Euro. Einen Vereinswechsel des Schweizers macht das nun erst mal ziemlich unwahrscheinlich, für Interessenten zumindest schwerer.

"Ich finde: Wir passen einfach echt gut zusammen. Darüber hinaus habe ich das Gefühl: Ich bin hier einfach noch nicht fertig!", präsentierte sich Kobel titelhungrig. "Diese Mannschaft hat das Potenzial, um Titel zu gewinnen, wenn jeder Einzelne hart an sich arbeitet. Auf diesem Weg will ich in den nächsten Jahren einer der Spieler unseres Kaders sein, die jeden Tag vorangehen, um dann irgendwann gemeinsam etwas Großes feiern zu können."

Aktuelles Video über den BVB

Verwendete Quellen

Sky