BVB vernimmt wieder Interesse an Soumaila Coulibaly

BVB will Soumaila Coulibaly noch abgeben - Foto: / Getty Images

Infolge des geplatzten Transfers zum Premier-League-Aufsteiger FC Burnley sucht Borussia Dortmund nach einer Wechselalternative für Soumaila Coulibaly. Eine ernsthafte Möglichkeit könnte sich im benachbarten Belgien ergeben.

BVB-Wechselkandidat Soumaila Coulibaly bald in Belgien?

Nach Informationen des Journalisten Sacha Tavolieri gehört Coulibaly bei Royal Antwerpen zu den Optionen, die für die Innenverteidigung definitiv interessant sind. Die Wahl fällt allerdings nur auf den BVB-Kicker, sollte der Deal mit Wunschspieler Gustaf Lagerbielke (23, Elfsborg) nicht klappen.

Es darf also damit gerechnet werden, dass Coulibaly in der nächsten Saison sehr wahrscheinlich nicht für Antwerpen auflaufen wird – wenn er schon nur zweite Wahl ist. Der 19-Jährige kam vor zwei Jahren als vielversprechender Athlet aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain, konnte bei den BVB-Profis aber keinen nachhaltigen Eindruck vermitteln.

BVB fordert wohl hohe Summe für Soumaila Coulibaly

Coulibalys Management sucht derzeit ebenfalls händeringend nach einem Ausweg. Hierfür müssen aber mitunter die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Zur Erinnerung: Der Burnley-Wechsel scheiterte letztendlich an der Kaufpflicht von rund 17,5 Millionen Euro. In diesem Rahmen bewegen sich also die BVB-Ablösevorstellungen.

