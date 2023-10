BVB verteilt Sonderlob an Felix Nmecha

Felix Nmecha kommt beim BVB langsam in Fahrt - Foto: / Getty Images

Felix Nmecha kommt beim BVB langsam aber sicher an. Für seinen Auftritt am vergangenen Freitag wird ein Extralob an den Sommerneuzugang adressiert.

Borussia Dortmund würdigt die jüngste Leistung von Felix Nmecha in besonderem Maße. Die lobenden Worte gehen von Sportdirektor Sebastian Kehl aus. BVB: Sebastian Kehl über Felix Nmecha "Er hat in den vergangenen Wochen eine gute Entwicklung genommen" äußert sich Kehl laut kicker positiv über Nmecha. "Man kann so langsam nachvollziehen, warum wir ihn unbedingt haben wollten." Der BVB zahlte an den Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg in diesem Sommer immerhin 30 Millionen Euro. Nmecha war aufgrund von mehrfachen homo- respektive transphoben Beiträgen in den sozialen Medien mit reichlich Argwohn in Dortmund begrüßt worden.

Sebastian Kehl spricht über BVB-Neuzugang Felix Nmecha - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com