BVB-Vertreter für Ramy Bensebaini: Chelsea-Talent im Dortmunder Fokus

Es sei allerdings keinesfalls sicher, dass er die Offerte gegenzeichnen wird. Neben dem BVB sollen der FC Burnley und West Ham United Maatsen ebenfalls auf die Transferliste gesetzt haben. Der 21-Jährige wurde in diesem Sommer aus der zweiten Mannschaft zu den Profis hochgezogen.

Borussia Dortmund konnte im Frühjahr 2024 auf verschiedenen Positionen richtig Probleme bekommen. Unter anderem links hinten, wenn Ramy Bensebaini mit der algerischen Nationalmannschaft am Afrika-Cup teilnimmt und dem BVB deshalb mehrere Woche fehlen wird.

Zum BVB? Ian Maatsen absolvierte Vorbereitung mit Chelsea

Maatsen war mit Chelsea in diesem Sommer auf Rundreise durch die USA, kam dort regelmäßig zum Einsatz. Maatsen gab in der Saison 2019/20 unter Frank Lampard sein Debüt, wurde danach aber an Coventry City und Burnley ausgeliehen.

In der Vorbereitung wurde Maatsen zudem wesentlich weiter vorne eingesetzt. "Es war anders, aber es hat mir gut gefallen", sagte er. "Ich finde mich immer noch auf Positionen auf dem Platz wieder, die ich als Außenverteidiger kenne – und es ist gut, dass ich mich anpassen kann, um der Mannschaft zu helfen." Vielleicht hilft er ja bald dem BVB.

