Bundesliga BVB verwirft Option Mauro Icardi

Die Liste an Stürmern, die inzwischen mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht werden, ist ebenso lang wie prominent. Mauro Icardi gehört auch dazu, kann von dieser aber gestrichen werden.

Icardi spielt in der Pariser Offensive nur eine nebensächliche Rolle, was sich in der kommenden Saison sehr wahrscheinlich nicht ändern wird – die Situation des 29-Jährigen wird sich dagegen wohl noch mal verschlechtern. Das hat mit der Verpflichtung von Hugo Ekitike sowie der starken Vorbereitung von Arnaud Kalimuendo zu tun.