BVB wartet auf Entscheidung: Mats Hummels schwankt zwischen 3 Szenarien

In wenigen Tagen dürfte Borussia Dortmund eine Entscheidung in der Personalie Marco Reus bekanntgeben. Zuletzt waren nur noch wenige Details zu klären. Es sieht schwer danach aus, als würde er seine Karriere in den schwarz-gelben BVB-Farben beenden.

Der BVB soll dieselben Konditionen offerieren wie bei Reus – sieben Millionen Euro Grundgehalt. Anfang April hatte Dortmunds Trainer Edin Terzic schon fast in unangenehm lobenden Ausmaß über Hummels gesprochen; womöglich auch, um ihn von einer Vertragsunterschrift zu überzeugen.

"Er steht den Jungs immer zur Seite, unterstützt sie und fordert sie im Training heraus, an ihre Topleistung heranzukommen", schwärmte Terzic. "Wir wissen, dass nicht nur die Qualität bei Mats Hummels immer noch da ist, sondern auch der Hunger und die Gier." Terzic weiß also schon, was er will. Hummels noch nicht.

Verwendete Quellen

WAZ