Watzke mit Klartext über Bellingham-Boni und einen BVB-Transferflirt

Als Nachfolger des 20-Jährigen Engländer war lange der Name Edson Álvarez (25) von Ajax Amsterdam im Raum gestanden, aber laut Watzke war das Thema nie so weit fortgeschritten wie in den Medien berichtet: "In Sachen Álvarez waren wir nie so weit, wie die Medien berichtet haben. Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn."

Dortmund will den Weg mit Trainer Terzic gehen

In der kommenden Saison will der BVB den Titel in der Bundesliga holen, auch wenn der BVB-Chef die Bayern in der Pole-Position sieht. Mit Trainer Edin Terzic hat der BVB jedoch wieder einen Coach an der Seitenlinie, der die Werte des Vereins vorlebt und mit dem Watzke den Weg weiter gehen will.

"Er ist nach Jürgen Klopp wieder der Trainer, der sich mit Haut und Haaren auf diesen Verein einlässt", so der BVB-Chef. "Was in seinem Fall natürlich damit zu tun hat, dass er immer schon BVB-Fan war." Den zweiten Platz in der Bundesliga würde der Dortmund-Boss gerne vermeiden. "Wenn ich von etwas träume, dann mit Dortmund noch einmal einen großen Titel zu gewinnen", gesteht Watzke seine Sehnsucht nach der Meisterschale.

