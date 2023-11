Marcel Sabitzer wollte bei Manchester United bleiben, ist beim BVB aber "am genau richtigen Ort"

"Jedem wurde klar gemacht, was es heißt, für Borussia Dortmund zu spielen und was man investieren muss", sagte er in Bezug auf eine Krisensitzung, die nach dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim einberufen wurde. Dabei haben sich die Spieler wohl auch die Meinung gegeigt und klar angesprochen, wo die Probleme lagen.

Dass es im Sommer überhaupt zu einem BVB-Transfer kam, lag daran, dass sich Manchester United zum Ende der Vorsaison gegen eine Festverpflichtung des Österreichers entschied.

Sabitzer bereut BVB-Wechsel nicht

Zuvor war er für ein halbes Jahr an die Red Devils ausgeliehen, doch aufgrund einer Knieverletzung "und ein paar anderen Dingen", wie Sabitzer es formuliert, kam ein fester Transfer nicht zu Stande. "Ich hätte es geliebt, dort zu bleiben", gesteht der Österreicher. Bereuen tut er den Wechsel nach Dortmund dennoch nicht – im Gegenteil.

"Ich könnte nicht glücklicher sein, als ich es hier in Dortmund bin. Es fühlt sich so an, dass ich aktuell am genau richtigen Ort bin", so Sabitzer, "ich fühle die Unterstützung des kompletten Vereins. Das brauchst du, um gut zu performen."

