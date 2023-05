BVB-Wechsel? Supertalent äußert sich zu Gerüchten

"Ich weiß nicht, ob sie mich verfolgen. Ich habe nur gelesen, was ihr über ihr Interesse geschrieben habt. Viel mehr weiß ich darüber nicht", sagt Larsson zunächst. "Aber es ist klar, dass Dortmund ein toller Verein ist, zu dem junge Spieler gehen können."

Hugo Larsson ist mit den Spekulationen, Borussia Dortmund wolle ihn verpflichten, konfrontiert worden. Gegenüber Fotbollskanalen gibt er an, nicht wirklich etwas davon mitbekommen zu haben.

BVB und Bundesliga haben es Hugo Larsson angetan

Nicht nur der BVB, sondern vor allem die Bundesliga hat es dem 18-Jährigen angetan: "Ich habe schon einmal gesagt, dass die Bundesliga eine Liga ist, in die ich wechseln möchte. Ich denke, dass sie perfekt zu mir passen würde."

Larsson könnte beim BVB als langfristiger Nachfolger von Jude Bellingham aufgebaut werden, der die Schwarz-Gelben in Richtung Real Madrid verlassen wird. Aktuell laufen die Ablöseverhandlungen, mit Real soll sich Bellingham schon länger einig sein.

Man werde früher oder später sehen, "wo ich lande, wenn es Bewegungen gibt", meint Larsson, der an den Malmö FF noch bis Ende 2026 gebunden ist, über seine Zukunft. "Wie ich schon sagte, es ist das Projekt, das mir am meisten am Herzen liegt, das ist das Wichtigste."