BVB-Wechsel? Yussuf Poulsen gibt entscheidenden Hinweis

BVB soll bei Yussuf Poulsen angefragt haben - Foto: / Getty Images

Die Suche nach einem Vertreter für Sebastien Haller elektrisiert, der BVB soll Yussuf Poulsen in Augenschein genommen haben. Ob ein Wechsel in den nächsten Tagen über die Bühne geht, zieht der Stürmer höchstselbst in Zweifel.

Aktuelles Video über den BVB

Ein Wechsel von Yussuf Poulsen zu Borussia Dortmund oder überhaupt das Szenario, RB Leipzig in den verbliebenen Sommertransfertagen zu verlassen, ist nicht sehr realistisch. BVB-Interesse an Yussuf Poulsen scheint nicht akut "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, und daran halte ich mich. RB ist nicht auf mich zugekommen, und es gab auch keine Signale von außen", sagt Poulsen im Gespräch mit dem kicker. Der BVB soll beim 29-Jährigen wegen eines Wechsel angefragt haben, der wiederum von der Idee angetan sein soll. RB hat in den vergangenen Wochen massiv nachgelegt, vor allem in der Offensive. Da kamen Spieler wie Benjamin Sesko oder Lois Openda, die beide wie Poulsen vor allem in der Zentrale eingesetzt werden.

Setzte Marco Rose weiterhin auf Yussuf Poulsen? - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com