BVB-Wechselkandidat: Linksverteidiger für 17 Millionen in die Premier League

Der BVB ist links hinten nicht ausreichend besetzt, so dass es Gerüchte um mögliche Neuzugänge gibt. Einer davon wechselt statt nach Dortmund offenbar lieber in die Premier League.

Barco ist ursprünglich noch bis Dezember 2024 an die Boca Juniors gebunden und besitzt eine Ausstiegsklausel von etwas mehr als zehn Millionen Euro, soll seinen Kontrakt allerdings in Kürze verlängern.

Valentin Barco wird scheinbar nicht bei Borussia Dortmund anheuern. Der 19-Jährige von Boca Juniors war in dieser Woche mit einem potenziellen Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht worden.

BVB muss lange auf Ramy Bensebaini verzichten

In diesem Kalenderjahr kommt Barco auf 19 Einsätze und erzielte dabei ein Tor und zwei Vorlagen. Er vertrat Argentinien bei der zurückliegenden U20-Weltmeisterschaft und stand in drei von vier Spielen in der Startelf.

Der BVB hat links hinten durchaus noch Bedarf. Dabei geht es vor allem darum, dass Ramy Bensebaini den Dortmunder Borussen im Frühjahr mehrere Wochen aufgrund seiner Teilnahme mit Algerien am Afrika-Cup fehlen wird.

Verwendete Quellen

Football Insider