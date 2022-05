Bundesliga BVB-Wende: Youssoufa Moukoko will zunächst bleiben

In jüngster Zeit hatte nicht viel darauf hingedeutet, dass sich Youssoufa Moukoko auch in der nächsten Saison im Trikot von Borussia Dortmund präsentieren wird. Beim Youngster hat aber offenbar in Umdenken stattgefunden.