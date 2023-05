BVB: Wieder heißes England-Gerücht um Gregor Kobel

Gregor Kobel lässt seit seinem Wechsel zum BVB überhaupt keine Zweifel daran aufkommen, dass er einer der besten Torhüter in Europas Fußballelite ist. Deshalb entstehen häufig Spekulationen um seine Zukunft. Die Premier League legt imaginäre Brotkrumen aus.

Der Coach wolle de Gea zwar halten, gleichzeitig aber für Konkurrenz auf der Torhüterposition sorgen – und sich im Rahmen dessen alle Optionen offenhalten. Kobel passt vor allem in ten Hags Anforderungsprofil, weil der Schweizer sehr gut mit dem Ball am Fuß unterwegs ist.

Außerhalb des europäischen Festlands sind mal wieder Mutmaßungen über Gregor Kobel in Umlauf gebracht worden. Laut dem Independent erwägt Manchester United die Verpflichtung des Ballfängers von Borussia Dortmund.

Der BVB ist sich derweil bewusst, dass Kobel bei mehreren Klubs auf der Liste steht, neben United soll der FC Chelsea seit Langem dran sein. Aufgrund des noch bis 2026 datierten Vertrags geraten die schwarz-gelben Entscheidungsträger allerdings nicht in Sorge.

Stattdessen wurde unlängst darüber berichtet, Kobel werde in jedem Fall auch noch in der kommenden Saison zwischen den Dortmunder Pfosten stehen. Der BVB will seine Nummer 1 langfristig binden und lockt angeblich mit einer Verdreifachung seines Gehalts auf zwölf bis 13 Millionen Euro.

