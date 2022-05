Bundesliga BVB will sich bei Jude Bellingham behaupten: "Diesen Kampf können wir gewinnen"

Gegen die steinreiche Konkurrenz aus der englischen Premier League hatte Borussia Dortmund in der Vergangenheit schon mehrmals das Nachsehen. Das aktuellste Beispiele ist Erling Haaland, der kommende Saison statt für den BVB für Manchester City stürmen wird.

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich damit mittlerweile arrangiert. Verluste dieser Art sind einfacher zu handhaben, weil sie unvermeidlich sind. "Das ist der einzige Weg für uns, denn wenn ein Spieler sehr gute Leistungen bringt, müssen wir gegen die großen, großen, großen Vereine mit den Oligarchen und den arabischen Staaten im Rücken kämpfen", stellt Watzke gegenüber CNN klar.

Jude Bellingham gehört wie Haaland der Kategorie Shootingstar an. Und weil sich der junge Brite in den vergangenen zwei Jahren ebenso prächtig entwickelt hat, stehen abermals die gut situierten Klubs aus der Premier League Schlange. Gerüchte gab es in der Vergangenheit über ein Interesse des FC Liverpool sowie Manchester United.