BVB wohl ohne realistische Chance bei Hugo Ekitike – Angebot bei PSG eingegangen

Der BVB will Hugo Ekitike, aber er nicht - Foto: / Getty Images

Die Borussen sind im Werben aber bei weitem nicht der einzige Klub. Gemäß Sports Zone ist der FC Everton bereits einen Schritt weiter und hat ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro abgegeben, das fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen beinhaltet.

Laut Bild arbeitet der BVB deshalb an dem Transfer von Hugo Ekitike. Sportdirektor Sebastian Kehl sei momentan dabei, den 21-Jährigen von Paris Saint-Germain von einem Wechsel nach Dortmund zu überzeugen. Ekitike soll grundsätzliches Interesse an dieser Veränderung signalisieren.

Borussia Dortmund holt sich wohl noch einen Stürmer in den Kader. Sebastien Haller fehlt voraussichtlich im Januar mehrere Wochen wegen seiner Teilnahme am Afrika-Cup und der junge Youssoufa Moukoko ist bisher weitestgehend den Beweis seiner Profitauglichkeit schuldig geblieben.

Statt BVB: Hugo Ekitike will nicht in die Premier League, sondern zum RC Lens

PSG habe die Offerte sogar angenommen, heißt es. Nun müsse sich Ekitike, der auch bei Eintracht Frankfurt Begehrlichkeiten wecken soll, entschieden, ob er Everton als passenden Schritt für sich sieht. Ferner wird auch West Ham United Interesse nachgesagt.

Ekitike ist aber offenbar weder an einem Wechsel in die Bundesliga noch der Premier League interessiert. Der L'Equipe zufolge zieht es Ekitike vor, sich dem Pariser Ligakonkurrenten RC Lens anzuschließen. Aufgrund der aktuellen Bewegungen in dieser Personalie scheint der BVB nicht wirklich eine realistische Chance zu haben bzw. zumindest sehr spät dran zu sein.

Verwendete Quellen

Bild/Sports Zone/L'Equipe