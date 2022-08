Borussia Dortmund BVB-Youngster Jayden Braaf kämpft gegen sein negatives Image

Bei seinen vorherigen Klubs, PSV Eindhoven und Manchester City, eckte Braaf – anders als es der Name vermuten lässt – wiederholt an. Beim englischen Meister wurde ihm beispielsweise einmal die Teilnahme an einem Pokalspiel versagt.

Der frühere Badboy absolvierte am 20. August gegen Waldhof Mannheim sein erstes Match für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Nach seiner schweren Knieverletzung, die ihn über ein Jahr lang zum Pausieren zwang, zog Braaf ein positives Fazit. "Es war mein erstes Spiel. Dafür war es okay. Ich hatte ein gutes Gefühl." Mit harter Arbeit will er dann letztlich den Sprung in den Profi-Kader des BVB schaffen.