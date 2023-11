BVB legt für Niclas Füllkrug deutlich mehr auf den Tisch als bisher angenommen

Bisher ist man davon ausgegangen, dass der BVB 13 Millionen Euro Sockelablöse für den Stürmer der deutschen Nationalmannschaft an Werder Bremen zahlen würde. Doch offenbar müssen die Westfalen deutlich mehr zahlen. Wie die Bild berichtet, muss Dortmund ganze 15 Millionen Euro an die Hanseaten zahlen.

Fest steht, dass Füllkrug Haller aktuell würdig ersetzt. In 16 Spielen kommt der 30-Jährige auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Allerdings dürfte man sich bei den BVB-Bossen vom letztjährigen Torschützenkönig noch ein paar mehr Tore wünschen, um die sportliche Schieflage wieder in die richtige Richtung zu lenken.

Dortmund rutscht in der Tabelle nach unten

Denn nach zwei Niederlagen in Folge, erst setzte es eine 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern, dann eine 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, ist man von den Champions-League-Rängen gerutscht und droht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren.

Für Füllkrug dürfte mit dem Wechsel nach Dortmund, wo er bis 2026 unterschrieben hat, so oder so ein Traum in Erfüllung gegangen sein – neben seinem Königsklassen-Debüt feierte er kürzlich seinen ersten Treffer in der Champions League.

Verwendete Quellen

Bild.de