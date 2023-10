BVB-Zukunft: Marco Reus trifft Entscheidung – Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Marco Reus hatte in den vergangenen Wochen unter Beweis gestellt, dass er für den BVB noch immer enorm wichtig sein kann. Über seine weitere Laufbahn bei Schwarz-Gelb soll er nun eine Grundsatzentscheidung getroffen haben.

Das Kapitänsamt hat Marco Reus (34) bei Borussia Dortmund inzwischen abgegeben. Wichtig ist er für seinen Herzensklub aber nach wie vor – er gilt als guter Ratgeber für junge Spieler, Führungspersönlichkeit in der Kabine und war zuletzt auch sportlich wieder in den Vordergrund gerückt.

Marco Reus könnte noch mal beim BVB verlängern

Nach Informationen der Sport Bild möchte Reus noch mindestens eine Saison spielen. Prioritär wird dabei eine Zukunft beim BVB behandelt. Sollte es damit nicht klappen, wovon in erster Instanz unter Berücksichtigung der passenden finanziellen Konditionen erst mal nicht auszugehen ist, möchte Reus am liebsten in Deutschland weiterspielen.

Einen Wechsel in eine "exotische" Liga wie der nordamerikanischen Major League Soccer, nach Australien oder die Möglichkeit, in Saudi-Arabien noch mal das ganz große Geld einzustreichen, scheint für Reus keine Option. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ist dagegen offenbar nicht ausgeschlossen.