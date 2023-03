BVB: Zwei Liverpool-Stars sollen Jude Bellingham überzeugen

Der BVB will in der Länderspielpause endlich mit Jude Bellingham den Zukunftsgipfel abhalten. Das könnte aber nicht der einzige Austausch über seine nächste Station sein – bei der englischen Nationalmannschaft wartet ein Gesprächspartner des FC Liverpool.

Jude Bellingham soll sich, so ist zumindest der Plan des BVB, in den kommenden zwei Wochen im besten Fall bezüglich seiner Zukunft entscheiden. Heißt: Entweder er bleibt noch eine weitere Saison oder sucht in diesem Sommer eine neue Herausforderung.

Der FC Liverpool ist einer der Klubs, die Bellingham unbedingt verpflichten wollen. Um den Dortmunder Shootingstar von einem Wechsel an die Anfield Road zu überzeugen, sind gleich zwei Spieler der Reds damit beauftragt worden, den persönlichen Austausch zu suchen.

Nach Informationen des Portals Football Insider ist Liverpool überzeugt davon, dass Bellinghams enger Draht zu Trent Alexander-Arnold und Jordan Henderson im Transferwettbewerb entscheidend sein kann. Das Duo soll dabei helfen, um Bellingham nach Anfield zu locken, so der Plan des LFC.