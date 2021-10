Giuseppe Marotta packt aus : Juve hätte Erling Haaland für 2 Mio. kaufen können - Transfer jetzt "unmöglich"

Giuseppe Marotta, heute als Manager bei Inter Mailand angestellt, war von 2010 bis 2018 für Juves Transferaktivitäten zuständig. Er verpflichtete für die alte Dame unter anderem Paulo Dybala und Alvaro Morata. Ein anderer berühmter Name ging dem Italiener jedoch durch die Lappen.

Erling Haaland: Verbleib in Dortmund bis 2023 kein Thema?

Der Norweger wechselte stattdessen zu RB Salzburg, wo er anschließend vom BVB entdeckt wurde. Bei den Schwarz-Gelben erzielte Haaland in 48 Ligaspielen 47 Treffer und stieg zu einem Weltklasse-Stürmer auf.

Marotta bedauert heute noch, dass er den Offensivspieler in der Vergangenheit nicht in seine Heimat lotsen konnte. "Jetzt ist es unmöglich, Haaland in der Serie A spielen zu sehen. Italienische Klubs haben absolut keine Chance, ihn im nächsten Sommer zu verpflichten."