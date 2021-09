Borussia Dortmund : Christian Vieri glaubt zu wissen, wohin Erling Haaland wechselt

Erling Haaland (21) steht bei Borussia Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Dass der Norweger sein Arbeitspapier erfüllt, glaubt aber kaum jemand. Auch Ex-Superstar Christian Vieri (48) sieht den Mittelstürmer bald in einem anderen Trikot auflaufen.

Neben Real Madrid sollen auch der FC Barcelona, Manchester United und Chelsea Interesse an dem Superstar der Schwarzgelben zeigen. Vieri kann den Hype um den Norweger nachvollziehen: "Er ist der Beste in allem, selbst wenn er schießt, ist er unglaublich."

Antonio Cassano will hingegen in Erfahrung gebracht haben, "dass Bayern München Haaland verpflichten will." Robert Lewandowski hingegen könne noch für einige Jahre zum spanischen Rekordmeister wechseln: " Für mich würde es Sinn machen."