City-Neuer Sergio Gomez: "BVB hat mich wachsen lassen"

Sergio Gomez: "BVB hat mich wachsen lassen"

Am Dienstag ist Sergio Gomez als Neuzugang bei Manchester City vorgestellt worden. Während seines Antrittsinterviews bedankt er sich unter anderem für die Chance, die er beim BVB erhalten hat.

"Ich denke, dass ich in jeder Phase meiner Karriere gewachsen bin und hoffe, dass ich das auch hier bei City tun kann", sagte Gomez zu den Zielen, die er sich für die kommenden Jahre gesteckt hat. "Ich bin hier, um zu lernen und dem Team zu helfen, so gut ich kann."

Der englische Meister zahlt rund 15 Millionen Euro als Fixbetrag an den RSC Anderlecht, zu dem Gomez erst im vorigen Sommer gewechselt war. In Manchester tritt der heute 21-Jährige künftig in Konkurrenz zu Joao Cancelo.