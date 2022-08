Borussia Dortmund Mourinho und englischer Klub ringen um Ex-BVB-Spieler Dan-Axel Zagadou

So ist West Ham United, das in der Europa League in der letzten Saison erst im Halbfinale an Eintracht Frankfurt scheiterte, an Zagadou dran. Die Hammers würden den ablösefreien Abwehrmann gerne nach London lotsen.

Er wird als perfekter Ersatz für den vom FC Fulham umworbenen Issa Diop (25) gehandelt. Selbst wenn dieser Transfer nicht zustande käme, soll Zagadou eine Option für die Hintermannschaft West Hams sein.