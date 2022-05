"Irgendwie hinkriegen" - Aki Watzke spricht über Adeyemi-Transfer

Der BVB-Boss war am Freitag im Format "19:09 – der schwarzgelbe Talk" zu sehen und gab dabei Einblicke in die Verhandlungen mit Salzburgs Karim Adeyemi. "Wenn er käme, würden wir versuchen, es ohne Ausstiegsklausel hinzubekommen", erklärte Watzke den 70 Gästen vor Ort.

Neue Ergebnisse in puncto Adeyemi könne der Geschäftsführer daher noch nicht liefern, was Watzke jedoch nicht um den Schlaf bringt. "Wir stehen ja nicht unter Druck. Ich glaube, der Spieler hat schon mehr oder weniger das Gefühl vermittelt, dass er zum BVB will. Das müssen wir irgendwie hinkriegen." Nach Sport1-Informationen sollen sich Salzburg und Dortmund mittlerweile auf eine Ablöse in Höhe von 38 Millionen Euro geeinigt haben.