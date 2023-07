BVB-Alarm! Lukrativer Transfer-Deal droht zu platzen

Sebastian Kehl wollte Soumaila Coulibaly in die Premier League verkaufen - Foto: / Getty Images

Des Weiteren versucht der Premier League-Aufsteiger den Preis noch zu drücken. Ob der Deal über die Bühne geht, steht nun auf sehr wackeligen Beinen. Fabrizio Romano berichtet von einem Stillstand in den Verhandlungen beider Parteien.

Nach Informationen der Sport Bild ist die Kaufpflicht das entscheidende Detail in den Vertragsverhandlungen der beiden Vereine. Während die Dortmunder auf die Kaufplicht in Höhe von 15 Millionen Euro bei Burnleys Klassenerhalt bestehen, bevorzugen Burnley und Trainer Vincent Kompany (37) eine Kaufoption, die sie jederzeit ziehen können - oder eben nicht.

Unter anderem berichtete Transferguru Fabrizio Romano in der vergangenen Woche, dass sich beide Klubs einig sind und Soumaila Coulibaly in England seinen Medizincheck absolviert haben soll. Was führt nun zu dazu, dass der eigentlich perfekte Deal doch noch zu platzen droht?

Vincent Kompany will den BVB-Verteidiger zum FC Burnley holen - Foto: A.Ivanov_Football / Shutterstock.com

Für Dortmund wäre es ein unerwarteter Geldsegen

Es besteht jedoch weiterhin die Hoffnung auf einen Transfer, denn der FC Burnley ist nach wie vor sehr an dem hochgewachsenen Innenverteidiger interessiert. Bei Borussia Dortmund ist der 19-jährige Franzose nicht wirklich gefragt. In der letzten Saison bestritt er nur eine Partie und machte dabei nicht die beste Figur. Am späten Gegentreffer beim 3:3 Unentschieden gegen den VFB Stuttgart hatte er einen großen Anteil.

Coulibaly wurde 2021 trotz eines Kreuzbandrisses als Talent von Paris Saint Germain verpflichtet und sollte in Dortmund behutsam aufgebaut werden. Seine Entwicklung geriet jedoch etwas ins Stocken, Coulibaly konnte sich keinen festen Platz im Team von Edin Terzić erarbeiten. Hauptsächlich spielte der Franzose in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga.

