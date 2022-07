Bundesliga Der BVB-Plan mit Pechvogel Giovanni Reyna

Im April hatte Giovanni Reyna erneut einen schweren Rückschlag erlitten. Während des 2:0 beim VfB Stuttgart wurde der hochtalentierte US-Amerikaner nach wenigen Minuten unter Tränen ausgewechselt. Die folgenreiche Diagnose: Muskel- und Sehnenverletzung.

"Gio arbeitet hart in der Reha", gab Trainer Edin Terzic am Rande des Saisonauftakts von Borussia Dortmund gegen den Lüner SV ein Reyna-Update. "Das meiste davon hat er in den Vereinigten Staaten in Abstimmung mit uns gemacht. Wie alle anderen Spieler auch, wird er am Wochenende zu uns stoßen."