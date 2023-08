Der BVB-Stand bei Stefan Lekovic

Borussia Dortmund signalisiert offenbar konkretes Interesse an Stefan Lekovic. Wie im Sport1-Podcast Die Dortmund-Woche besprochen wird, haben sich die Dortmunder nach dem 19-Jährigen erkundigt.

BVB tauscht sich wegen Stefan Lekovic aus

Demnach ist es zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und der vertretenden Entourage des jungen Innenverteidigers zu einem ersten Austausch gekommen. Eine abschließende Meinung über Lekovic sei in der Dortmunder Transferabteilung aber noch nicht getroffen worden.

Roter Stern Belgrad, an das Lekovic noch bis 2027 gebunden ist, fordert angeblich eine Ablöse zwischen vier und fünf Millionen Euro. Das Abwehrtalent käme also vergleichsweise günstig, so ganz überzeugt scheinen sie beim BVB nach aktuellem Stand allerdings nicht.

BVB holt wohl noch einen Innenverteidiger

Lekovic steht schon länger im Fokus der Bundesliga-Elite, auch der FC Bayern und RB Leipzig sollen sich in der Vergangenheit Informationen eingeholt haben. Der BVB könnte einen weiteren Innenverteidiger holen, weil Soumaila Coulibaly und Antonios Papadopoulos Abwanderungsgedanken hegen.

