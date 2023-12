DFB-Entscheidung sorgt für Zoff zwischen Bayern- und BVB-Bossen

Sportlich hat Borussia Dortmund trotz der knapp verpassten Meisterschaft in der letzten Saison in der laufenden Spielzeit wenig mit dem FC Bayern mitzureden. Dennoch soll das Verhältnis zweier Bosse der Klubs mächtig zerrüttet sein.

Die Beziehung zwischen Karl-Heinz Rummenigge (68) und Hans-Joachim Watzke (64) galt über die letzten Jahre hinweg als sehr harmonisch und durchaus vertraut. Doch offenbar hat sich das mittlerweile geändert. Wie Bild-Reporter Christian Falk im Podcast Bayern-Insider verrät, "brodelt es, trotz des sportlichen Rückstands".

Aktuell hat Borussia Dortmund sieben Zähler Rückstand auf den FC Bayern, der zudem noch ein Spiel weniger absolviert hat. Im Worst-Case wären es somit zehn Zähler. Unwahrscheinlich, dass der BVB somit noch etwas im Rennen um die Meisterschaft mitzureden hat. Doch warum herrscht Krisenstimmung zwischen den beiden Parteien?

Rettig spaltet Watzke und Rummenigge offenbar

Der Grund ist offenbar die Personalie Andreas Rettig (60), der vor wenigen Wochen unteranderem von DFB-Vizepräsident Watzke zum Geschäftsführer des deutschen Fußball-Bundes ernannt worden war. Zuvor gründete der DFB eine sogenannte Task-Force, der neben Rummenigge und Watzke auch Sportdirektor Rudi Völler (63) sowie BVB-Berater Matthias Sammer (56) und RB-Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Mintzlaff (48) angehörten.

Nach der Ernennung von Rettig zum Geschäftsführer verkündete Rummenigge, der bei der Entscheidung wohl außen vor war, zusammen mit Mintzlaff seinen Rücktritt aus der Task Force. Rettig gilt als großer Kritiker des FC Bayern, daher hat die Einstellung dem Aufsichtsratsmitglied der Münchener wohl nicht gefallen.

Wegen Watzke: Bayern fühlt sich als zweite Geige in Deutschland

Rummenigge hatte in einem Interview mit der Funke Mediengruppe kürzlich die Transfer-Strategie des BVB kritisiert, Watzke daraufhin bei den Ruhr Nachrichten gekontert und von der Münchner "Komfortzone" gesprochen. Der FC Bayern habe derzeit das Gefühl, er sei in Deutschland nur die zweite Geige, da Watzke sowohl beim DFB als auch in DFL eine wichtige Rolle übernimmt.

Verwendete Quellen

Bild.de