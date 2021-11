Borussia Dortmund : Marco Reus stinksauer: "Mir ist das Tor scheißegal"

Zuvor bemängelte der Kapitän die taktische Ausrichtung seines Teams und äußerte damit indirekt Kritik an Coach Marco Rose. "Die erste Halbzeit kann man gleich vergessen, in der zweiten Hälfte haben wir auf Viererkette umgestellt, was uns deutlich besser liegt."

Kurz nach der Pause kamen die Dortmunder dann wirklich besser aus der Kabine und kamen durch Marco Reus in der 52. Minute zum 1:1-Ausgleichstreffer. In der ersten Hälfte hatte der formstarke Christopher Nkunku die Leipziger mit 1:0 in Front gebracht. Die Sachsen eroberten die Führung in der 68. Minute durch Yussuf Poulsen zurück, der mit seinem 2:1 den Endstand besorgte, weshalb Reus sich nur wenig an seinem Treffer erfreuen konnte.