Borussia Dortmund Direkter Ersatz für Erling Haaland? Das sagt BVB-Neuzugang Karim Adeyemi

Borussia Dortmund hat Erling Haaland an Manchester City verloren und mit Karim Adeyemi einen Nachfolger präsentiert. Kann respektive will der deutsche Nationalspieler überhaupt Haalands Aufgaben übernehmen?

Für ein Gesamtpaket von etwas mehr als 40 Millionen Euro hat Borussia Dortmund den Transfer von Karim Adeyemi festgezurrt. Der 20-Jährige ist in der Offensive universell einsetzbar, wie er während einer Medienrunde bei der deutschen Nationalmannschaft über sein Einsatzgebiet verrät.

"Ob ganz vorne, außen, als Stürmer alleine oder in einer Doppelspitze: Das ist mir relativ egal", sagte Adeyemi. "Am Schluss ist es wichtig, dass wir als Mannschaft harmonieren. Da lasse ich auf mich zukommen, was die nächsten Wochen passiert."

Adeyemi ist also nicht als alleiniger Nachfolger von Erling Haaland zu werten, zumal er nicht dem Brechertypus des zu Manchester City abwandernden Norwegers entspricht. Es ist davon auszugehen, dass sich der BVB in der Offensive noch mal an einem externen Angreifer bedient. Offen ist bisher nur, in welchem Spieler die Dortmunder ihr Transferbudget investieren werden.