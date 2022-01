Borussia Dortmund : Donyell Malen zum BVB-Leistungssprung: "Mache die gleichen Sachen"

Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund hatte Donyell Malen etwas gebraucht, um in Form zu kommen. Beim 3:2 des BVB in Hoffenheim überragte der Niederländer mit drei Vorlagen. Viel verändert hat er an seiner Herangehensweise allerdings nicht.