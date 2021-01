Borussia Dortmund : Doppelpack für Dortmund: Erling Haaland stellt Bundesliga-Rekord auf

Borussia Dortmund hat das Spitzenspiel der Bundesliga gegen RB Leipzig mit 3:1 für sich entschieden. Auch dank Erling Haaland, der einen Doppelpack schnürte und sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher sicherte.

Der Norweger erzielte in seinem 25. Bundesliga-Spiel die Tore 24 und 25 – und damit so viele wie noch nie ein Neuzugang vor ihm. Die Sachsen scheinen Haaland zu liegen, bereits in der vergangenen Saison traf er doppelt gegen RB (33. Spieltag; BVB siegte 2:0).

In der Torschützenliste machte Haaland durch seinen erneuten Doppelpack mit nun 12 Toren einen Sprung auf den zweiten Rang hinter Robert Lewandowski (20 Tore) vom FC Bayern.

In der Tabelle verkürzte Dortmund den Rückstand auf Tabellenführer Bayern auf fünf Punkte. Der BVB liegt mit 28 Zählern auf dem vierten Rang hinter dem Rekordmeister, Leipzig (31) und Bayer Leverkusen (29).