Borussia Dortmund : BVB-Ass Manuel Akanji setzt auf Mentaltrainer

"Er hilft mir sehr, auch wenn wir in der Regel nur vor den Spielen für zehn, 15 Minuten miteinander telefonieren und reden", erzählte Akanji im Interview mit dem kicker. In den Gesprächen werden sowohl die Reflexion als auch die Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben thematisiert.

"Wir sprechen zunächst über die Woche. Was lief gut, was lief nicht so gut? Dann reden wir darüber, was für ein Spiel ich erwarte", berichtet der Schweizer. "Wie tritt der Gegner auf? Wie will ich auftreten? Am Ende gibt er mir dann noch ein paar seiner Gedanken mit auf den Weg."