Borussia Dortmund Edin Terzic heizt dem BVB ein, "um zu feiern wie noch nie"

Terzic übernahm Ende 2020 nach der Entlassung von Lucien Favre erstmals den Chefposten beim BVB. Die verunsicherte Mannschaft zeigte unter dem neuen Coach starke Leistungen in der Rückrunde und kletterte in der Liga letztlich noch auf den 3. Rang. Terzics Meisterstück war jedoch der Gewinn des DFB-Pokals.

Nach seiner Rückkehr will der Sauerländer an diesen Triumph anknüpfen. "Lasst uns hungrig sein wie noch nie, lasst uns so hart arbeiten wie noch nie", forderte er deshalb angriffslustig. "Lasst uns so positiv sein wie noch nie und lasst uns so laut sein wie noch nie – um zu feiern wie noch nie."

Da die Schwarz-Gelben im letzten Jahr in allen Wettbewerben weit hinter ihren Möglichkeiten blieben, wird diese Ansprache vor allem bei den Fans auf sehr viel Zustimmung treffen.