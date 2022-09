Borussia Dortmund Edin Terzic: Marco Rose "herausragender Trainer und toller Typ"

Borussia Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic trifft in Kürze auf seinen Vorgänger Marco Rose, der bei RasenBallsport Leipzig als neuer Trainer anheuert. Terzic freut sich auf das Wiedersehen mit Rose.

"Ich habe Marco nicht nur als herausragenden Trainer, sondern auch als tollen Typ kennengelernt", berichtet Terzic laut den Ruhr Nachrichten von seiner Zusammenarbeit mit dem damaligen BVB-Trainer Rose, als Terzic selbst Technischer Direktor der Schwarzgelben war.

Terzic, der Dortmund vor seinem Wechsel auf den Posten des Direktors als Interimscoach in die Champions League und zum Pokalsieg gecoacht hatte, lobt die Zusammenarbeit mit dem neuen Leipzig-Coach in den höchsten Tönen: "Marco und ich haben uns von Tag eins richtig gut verstanden. Wir hatten immer einen sehr engen, vertrauensvollen Austausch."

Edin Terzic trifft auf Marco Rose

Rose musste nach einem durchwachsenen Jahr mit Borussia Dortmund den Verein verlassen, am Samstag empfängt er als neuer Trainer von RB Leipzig (15:30 Uhr) seinen ehemaligen Weggefährten. Er habe nicht damit gerechnet, "dass wir uns so schnell wiedersehen", Terzic. Er freue sich jedoch für Rose, dass er zurück in der Bundesliga ist.