Kampf mit den Tränen: Edin Terzic trauert um seinen Vater

Von dort aus sah ihm gewiss Papa Ibrisim zu, der am vergangenen Sonntag (02. Oktober) im Alter von 72 Jahren verstorben war. Im Interview nach dem Bayern-Spiel war Sohn Edin daher mit den Gedanken teilweise woanders.

"Ich habe mich natürlich gefreut. Das hat man beim Tor zum 2:2 gemerkt", führte der sichtlich bewegte BVB-Trainer bei Sky an. "Aber es war keine einfache Woche für mich. Ich möchte nicht darüber reden. Es war sehr emotional. Da kamen Gefühle hoch."

Terzic konzentrierte sich am Samstagabend vorwiegend auf den sportlichen Erfolg seiner Mannschaft, die nach einem 0:2-Rückstand noch den Ausgleich schaffte. "Heute haben wir großen Teamgeist gezeigt und haben es uns so verdient, die Fans so zum Feiern zu bringen", erklärte der gebürtige Sauerländer auf der Pressekonferenz.