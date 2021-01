Borussia Dortmund : "Eine Maschine. Ein Orkan": Erling Haaland bringt Weltfußballer zum Schwärmen

Erling Haaland beeindruckt mit seinen Leistungen im Trikot von Borussia Dortmund nicht nur die Fans, auch ein gegnerischer Trainer und Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus schwärmen in den höchsten Tönen vom jungen Mittelstürmer.

Erling Haaland (20) schenkte RB Leipzig am Samstag zwei Tore ein und sicherte so den 3:1-Auswärtserfolg. Der Norweger heimste sogar Lob von Gegnertrainer Julian Nagelsmann ein.

"Der hat richtig Qualität, ist dazu noch sehr, sehr jung. Sprich: Der hat wahrscheinlich noch Entwicklungspotenziale und wird noch besser werden", sagte Nagelsmann am Rande der Partie.

"Haaland ist ein Orkan, der dich umbläst" (Lothar Matthäus)

Lothar Matthäus reiht sich in die Riege der Lobsänger ein. "Er ist eine Maschine. Ein Orkan, der dich umbläst", erklärt der deutsche Rekordnationalspieler und Weltfußballer von 1991 bei SKY.

Was Haaland leiste, sei "sensationell mit seinen 20 Jahren", so Matthäus weiter: "Was er mit seiner Größe, Dynamik, Kraft und Leidenschaft auf dem Platz umsetzt, ist Wahnsinn. Auch technisch hat er zwei Treffer überragend eingeleitet."