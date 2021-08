Borussia Dortmund : "Einzigartig": BVB-Youngster schwärmt von Erling Haaland

"Sein Ehrgeiz, seine Dynamik, sein Wille und sein Fleiß sind fast einzigartig bei einem Mann seines Alters. Da kann ich mir in jedem Training abgucken, wie er in die Tiefe geht", lobt Tigges den Norweger im Interview mit Sport1.

Tigges, Kapitän der zweiten BVB-Mannschaft, hofft in der neuen Spielzeit auf einige Einsätze an der Seite oder als Vertreter von Haaland. "Ich habe ein gutes Gefühl, dass in dieser Saison auf mich gesetzt wird. Ich werde sicher auch einige Spiele in der U23 machen, das wird mir aber auch helfen", so der 23-Jährige.