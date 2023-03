Elye Wahi taucht auf dem BVB-Radar auf

Im Zuge seiner beeindruckenden Saison hat sich Elye Wahi offenbar in die Notizbücher einiger europäischer Topklubs gespielt. Laut Telefoot-Angaben gehören die Londoner Rivalen FC Arsenal und Tottenham Hotspur sowie Borussia Dortmund zum Kreise der Interessenten.

Den BVB werden in den nächsten Wochen wohl wieder häufiger Gerüchte über einen möglichen Zukauf eines weiteren Mittelstürmers umwehen. Sebastien Haller braucht nach seiner Krebserkrankung Zeit, um sich wieder auf Topniveau zu bewegen, Youssoufa Moukoko unterläuft aufgrund seines jungen Alters Schwankungen und Anthony Modeste ist ein Totalausfall.

Wahi wird sich aber wohl aller Voraussicht nach gegen einen Wechsel außerhalb der französischen Landesgrenze entscheiden. In einem Interview mit dem Radionetzwerk France Bleu offenbart der 20-Jährige, dass er im Transferfall am liebsten in der Ligue 1 bleiben würde.

BVB für Elye Wahi kein Thema

"Warum auch nicht?", fragt Wahi. "Ich habe immer gesagt, dass ich keine Etappen überspringen und Schritt für Schritt gehen möchte. Wir werden sehen, was uns angeboten wird, aber wie ich schon immer gesagt habe, ich bin in Montpellier und fühle mich hier sehr wohl. Wir werden sehen, wohin mich der Wind treibt."

Wahi ist noch bis 2025 an den HSC Montpellier gebunden, bei dem er den Sprung in den Profibereich geschafft hat. Dort kommt der französische U21-Auswahlspieler auf zehn Saisontore. Montpellier belegt in der Tabelle der Ligue 1 nach 27 Spielen den 13. Platz, der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt zehn Punkte.

Verwendete Quellen: Telefoot/France Bleu