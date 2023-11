England-Interesse an BVB-Star: Sportdirektor Kehl wird deutlich

Wenn in den letzten Monaten nach Leistungsträgern bei Borussia Dortmund geschaut wurde, kam Julian Brandt meistens als Erstes. Der Offensivspieler ist derzeit wohl in der besten Form seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum BVB im Jahr 2019. Seine starken Leistungen haben allerdings auch andere Vereine wahrgenommen.

So berichtete der englische Mirror, dass unteranderem der FC Arsenal und Newcastle United an dem Offensivspieler, der in dieser Saison bisher sechs Tore und fünf vorlagen in 16 Spielen beisteuerte, interessiert sein sollen. Nun hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf die Gerüchte reagiert.

Kehl: "Er ist ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft"

Kehl schloss gegenüber der Bild einen Wechsel des 27-Jährigen klar aus. "Wir haben nicht umsonst mit Julian Brandt erst im April langfristig bis 2026 verlängert", erklärte der BVB-Boss. "Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Deshalb ist ein Wechsel überhaupt kein Thema."