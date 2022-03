Am Rande der Länderspielpause befragte Haaland seinen Freund Martin Ödegaard zu dessen Ex-Verein Real Madrid. Der offensive Mittelfeldspieler stand von 2015 bis 2021 bei den Königlichen unter Vertrag, war dort allerdings niemals wirklich integriert. Dennoch konnte er seinem Kumpel gewiss einen Einblick in die Vereinsphilosophie und das Leben in Spaniens Hauptstand geben.

Ödegaard wollte das Gespräch über Real Madrid im Nachhinein nicht zu hoch bewerten. "Wir sind gute Freunde, also reden wir über viele Dinge, so wie damals, als ich dort war. Also ja, wir haben darüber gesprochen, aber es ist nichts Besonderes."

