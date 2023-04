Entscheidung steht! Jude Bellingham will für Real Madrid spielen

Jude Bellingham will für Real Madrid spielen - Foto: / Getty Images

Die Bemühungen, die Real Madrid im Werben um Jude Bellingham angestellt hat, machen sich offenbar bezahlt. In Spanien ist zu lesen, dass sich der BVB-Shootingstar für einen Wechsel zum dortigen Rekordmeister entschieden hat.

Die Würfel sollen gefallen sein. Nach Informationen der spanischen Sporttageszeitung AS hat sich Jude Bellingham dazu entschieden, ab der kommenden Saison für Real Madrid zu spielen. Damit ist der über die vergangenen Monate währende Entscheidungsprozess des 19-Jährigen abgeschlossen.

Jetzt muss sich der Rekordmeister Spaniens daran machen, mit Borussia Dortmund bezüglich der zu zahlenden Ablöse auf einen Nenner zu kommen. Vereinspatriarch Florentino Perez will angeblich nicht mehr als 120 Millionen Euro für Bellingham zahlen.

Ob das dem BVB ausreicht? In den letzten Wochen war hier und da von einer Forderung in Höhe von 150 Millionen Euro zu lesen. Die Madrider Bemühungen um Bellinghams Unterschrift waren also erfolgreich, damit ist die Konkurrenz um einige Schwergewichte aus der Premier League ausgestochen.