Borussia Dortmund : Erling Haaland: Assistenzcoach wollte ihn vor 4 Jahren zum FC Bayern holen

"Erstmals hätten ihn die Bayern holen können als er in Molde spielte", berichtet Ralf Rangnick in seiner Eigenschaft als Experte von DAZN in der neuen Sendung Decoded. Damals habe Hermann Gerland Haaland in einem Länderspiel der Nachwuchsnationalmannschaft Norwegens beobachtet.

Das Ergebnis der Scoutingtour sorgte bei Gerland für Jubelstürme. Der damalige Assistenztrainer der Bayern sei " total begeistert von Erling" gewesen und habe sich für dessen Verpflichtung stark gemacht, berichtet Rangnick.